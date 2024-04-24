«Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии и народа, идущих на священную войну за справедливость, за защиту суверенных прав и безопасности своей страны», — сказал он.

Также замминистр назвал помощь со стороны США «психотропным веществом» и «попытками переливания крови», которые призваны временно облегчить страх Киева, теряющего все больше позиций.

«Хотя США стараются продлить остаток жизни властей Зеленского „переливанием крови“, это отнюдь не может изменить судьбу приспешников, которые находятся в предсмертной агонии», — добавил Им Чхон Иль.