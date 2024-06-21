МИД Южной Кореи вызовет российского посла из-за заключения договора с КНДР

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызовет посла РФ, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором. По нему предполагается военная помощь в случае нападения на одну из сторон, сообщает РИА Новости .

По данным агентства Ренхап, российского посла Георгия Зиновьева вызовут 21 июня. До него планируют донести позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ Россия и Пхеньян подписали на саммите лидеров стран в 19 июня.

Ранее РФ и КНДР по итогам российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Российский президент Владимир Путин назвал действия Запада близкими к акту агрессии, при этом поставляющие Украине орудия страны считают, что с РФ они не воюют. По его словам, в ответ на эти действия Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Глава государства привел в пример договоренности с КНДР.