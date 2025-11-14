МИД Эстонии признало выступление Limp Bizkit из-за поддержки России и Крыма

Власти Эстонии добились отмены концерта американской ню-метал группы Limp Bizkit, запланированного на 31 мая 2026 года в Таллине, сообщает «КоммерсантЪ» .

Организатор Baltic Live Agency объявил об отмене шоу после заявления местного МИД, где выс

тупление коллектива назвали «неприемлемым» из-за пророссийской позиции фронтмена Фреда Дерста. В министерстве напомнили, что музыкант еще в 2015 году обращался в администрацию Крыма с предложением о сотрудничестве и готовностью проводить на полуострове «столько же времени, сколько и в США».

Глава Республики Крым Сергей Аксенов тогда поддержал инициативу Дерста, расценив ее как возможность для «содействия продвижению Крыма».

Группа, основанная в 1994 году, продолжит турне по Южной Америке в 2025 году, несмотря на отмену европейских дат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.