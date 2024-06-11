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МИД: договор о сотрудничестве РФ и Ирана приостановили из-за проблем

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и Ираном является стратегическим решением руководства двух государств, которое никогда не утрачивало силы. Сейчас процесс работы над документом приостановлен из-за проблем у партнеров Тегерана, сообщает РИА Новости .

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что приостановка не связана с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и других официальных лиц.

«Эта работа <…>, я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения», — уточнил дипломат.

Он добавил, что после согласования документа президенты РФ и Ирана примут решение о времени и месте подписания.

О работе над данным соглашением стало известно в сентябре 2022 года.

Вертолет, перевозивший первых лиц Ирана, рухнул в горах 19 мая. Глава государства погиб. Новые выборы запланировано провести 28 июня.