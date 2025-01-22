МИД Белоруссии: в ЕС заранее осудили выборы президента республики

«По инициативе ангажированной группы депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что проект ЕП представляет собой вопиющее вмешательство в электоральные процессы суверенного государства и не имеет ничего общего с реальным положением дел. Его цель — оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан.

Глаз добавил, что Минск получил информацию от Европейской службы внешних действий о готовящемся заявлении по результатам выборов в Белоруссии. Заявление будет основано, в том числе, на еще не принятой резолюции ЕП.

В 2025 году в Республике Беларусь состоятся уже седьмые выборы президента за всю недолгую историю Союзного государства. Сколько человек претендуют на пост главы белорусского государства и кто они, читайте в материале РИАМО.