Президентские выборы 2025 в Белоруссии: когда пройдут и кто бросит вызов Лукашенко

Сколько человек претендуют на пост главы белорусского государства и кто они, читайте в материале РИАМО.

В 2025 году в Белоруссии состоятся уже седьмые выборы президента за всю недолгую историю этого постсоветского государства. Впервые они прошли в 1994 году, вскоре после принятия белорусской конституции. Тогда победу во втором туре одержал 39-летний Александр Лукашенко, до этого в течение четырех лет – депутат Верховного Совета Республики Беларусь. С тех пор именно он находится во главе государства уже более 30 лет, и вряд ли что-то изменится в 2025 году. Тем не менее, конкуренты у единственного в истории белорусского президента все же нашлись.

Когда и как пройдут президентские выборы в Белоруссии в 2025 году

Голосование на выборах главы белорусского государства в 2025 году состоится в воскресенье, 26 января, с 8:00 до 20:00. До этого в течение пяти дней, с 21 по 25 января, будет проводиться досрочное голосование – в нем могут принять участие те, кто не сможет прийти на избирательный участок 26 января. Проголосовать досрочно можно в указанные дни на избирательном участке с 12:00 до 19:00. Дистанционного голосования в Белоруссии нет.

До дня выборов, с 1 по 25 января, будет проводиться избирательная агитация. Предвыборных дебатов в Белоруссии нет – вместо них кандидаты обращаются к избирателям со своими выступлениями по радио и телевидению.

Согласно белорусскому законодательству, президент считается избранным, если за него проголосовали более половины граждан, принявших участие в голосовании. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет необходимого числа голосов, назначается второй тур с участием двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в первом туре.

Каковы требования к кандидатам в президенты Белоруссии

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Статья 80 белорусской Конституции гласит: «Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества».

Данная редакция статьи вместе с другими поправками была принята на конституционном референдуме 2022 года. По сравнению с прошлой редакцией требования к кандидатам ужесточились – ранее минимальный возраст составлял 35 лет, необходимый срок постоянного проживания в Белоруссии был в два раза меньше (10 лет), а норма про иностранное гражданство отсутствовала.

При этом в 2022 году в конституции Белоруссии впервые появилось ограничение количества президентских сроков – не более двух для одного лица.

Срок полномочий главы государства остался прежним – пять лет.

Список кандидатов на выборах президента Белоруссии 2025

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1. Александр Лукашенко

Бессменный белорусский президент, как уже было сказано выше, попытается избраться на должность уже в седьмой раз. На всех выборах с 2001 года он неизменно побеждал в первом туре, набирая свыше 75% голосов. Правда, предыдущие выборы, прошедшие в 2020 году, ознаменовались серьезным внутриполитическим кризисом, переросшим в массовые протесты. Согласно официальным данным белорусского ЦИК, тогда Лукашенко победил свою главную соперницу, Светлану Тихановскую, с восьмикратным преимуществом (80.10% голосов против 10,12%). Однако оппозиция утверждала, что на самом деле победила Тихановская, а результаты были сфальсифицированы.

2. Олег Гайдукевич

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии (бывшего республиканского отделения Либерально-демократической партии Советского Союза, основанной в 1989 году Владимиром Жириновским и Владимиром Богачевым) получил партию в наследство от отца, Сергея Гайдукевича. Гайдукевич-старший трижды участвовал в президентских выборах, набирая от 2 до 4% голосов, а для его сына это будет первый раз.

Примечательно, что накануне выборов 2020 года Олег Гайдукевич отказался от участия в них в пользу Лукашенко и даже стал доверенным лицом последнего.

3. Анна Канопацкая

Главный оппозиционер режиму Лукашенко, юрист и дочь первого официального долларового миллионера Белоруссии еще в 2016 году была избрана депутатом нижней палаты белорусского парламента – палаты представителей. В бытность депутатом Канопацкая контактировала с Европарламентом и НАТО и выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией. В 2020 году участвовала в президентских выборах, но набрала только 1,68% голосов, после чего оспорила официальные итоги голосования в Верховном суде.

4. Сергей Сыранков

Лидер белорусских коммунистов – самый молодой из кандидатов, ему всего 41 год (правда, всем остальным, кроме Лукашенко, тоже меньше 50). Несмотря на возраст, уже успел побывать депутатом национального собрания, а в 2005-06 годах проходил студенческую стажировку в США, что для коммуниста довольно необычно.

5. Александр Хижняк

Еще один молодой соперник действующего президента – самый неопытный политик из всех кандидатов. Ранее он был депутатом Минского городского совета депутатов. С 2015 года возглавляет белорусский НИИ градостроительства.

Чего ожидать от выборов президента Белоруссии в 2025 году

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Никто из аналитиков не сомневается в том, что действующий президент одержит безоговорочную победу и в 2025 году.

«На сегодня существует контроль над политической коммуникацией, что было главной проблемой в 2020-м году, когда контроль был у оппозиции, а не у власти. Тогда приходилось закрывать глаза на функционирование различных зарубежных НКО. Кроме того, в силу пандемии был экономический спад. На сегодняшний день власть держит коммуникацию с населением, есть повестка, которая интересна всему населению республики, а оппозиция вытеснена за границу. Все происходит спокойно и предсказуемо», – прокомментировал ход текущей предвыборной кампании доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.

Главным опасением действующей белорусской власти, о которой ее представители говорят открыто, является не внутренняя оппозиция, а угрозы извне. Однако и с ними Лукашенко справится, полагают эксперты.

«Нельзя исключать, что мы увидим попытки вмешательства в белорусские внутриполитические процессы. Вполне возможны митинги, беспорядки, поползновения в сторону цветной революции и госпереворота. Для этого могут задействовать боевиков-националистов, которые сейчас сосредоточены на Украине, в Польше и Литве. Думаю, перед выборами их попытаются как-то переправить на территорию страны. Уверен, что у белорусских властей хватит компетенций, чтобы всему этому противостоять», – считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.