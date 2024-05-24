Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии на два месяца

В Москве суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве на 2 месяца

Мещанский районный суд Москвы по делу о мошенничестве арестовал на два месяца Магомед-Башира Калиматова, брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, сообщает РИА Новости .

Днем ранее в доме брата главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищении из регионального Пенсионного фонда России (ПФР), которым он руководил.

Согласно предварительной информации, из ПФР похитили более 2 млрд рублей, которые располагались в Ингушетии, Северной Осетии и в Москве.

ФСБ об этом стало известно в феврале 2023 года. Тогда была пресечена деятельность ОПГ, занимающейся хищениями. Чтобы скрыть махинации с деньгами, злоумышленники подделывали документы.

Несколько лет назад в Подмосковье неустановленные лица подделали порядка 500 тысяч заявлений от россиян, которые хотели досрочно перевести свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды. Тогда делом заинтересовались стражи порядка.