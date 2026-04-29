«Мертвые перспективы»: на Западе высказались о принятии Украины в НАТО

Планы Украины по принятию в Североатлантический альянс в ближайшем будущем «мертвы». Прошлый американский президент Джо Байден скептически относился к принятию страны в НАТО, но оставшиеся надежды «убило» негативное отношение к такой инициативе со стороны нынешнего лидера США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Economist.

До этого источники рассказали Financial Times о том, что ФРГ предложила Украине стать ассоциированным членом. Статус даст Киеву возможность участвовать в мероприятиях с профильными министрами и лидерами стран.

У Украины не будет права голоса, а также «автоматического права» просить деньги, выделяемые из общего бюджета Евросоюза. Во Франции такое «половинчатое членство» считают «статусом интегрированного государства».

При этом Украина не будет принимать участие в программах «общей сельскохозяйственной политики» и финансирования ЕС до того момента, пока не вступит в Европейский Союз. В ФРГ допускают, что такой мягкий вид «принятия» в ЕС мог бы иметь пункт о взаимной обороне. Он станет важным для Киева из-за того, что у него нет шансов на вступление в Североатлантический альянс.

