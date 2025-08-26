Мерц угрожает санкциями, если Путин и Зеленский не встретятся в ближайшее время

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что если встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским не пройдет в ближайшее время, то возможны ужесточения санкций в отношении России, сообщает РИА Новости .

«Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина», — сказал Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

По его словам, если встреча не состоится, как было ранее согласовано, то «мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев».

Он напомнил, что если подобная встреча не пройдет, то президент США Дональд Трамп предлагал провести трехстороннюю беседу между ним, Путиным и Зеленским. Мерц считает, что это был бы логичный следующий шаг. А если и данное мероприятие сорвется, то ЕС и США будут разрабатывать ужесточение санкций и повышение пошлин.

Как добавил немецкий канцлер, европейские страны вместе с Америкой и Украиной сейчас ведут разработку возможных гарантий безопасности, которые должны быть направлены на то, чтобы ВСУ могла защищать страну в долгосрочной перспективе.