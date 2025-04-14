Мэром Хельсинки избрали экс-гражданина России Даниэля Сазонова

Мэром Хельсинки избран депутат от Коалиционной партии Даниэль Сазонов — сын советских репатриантов, которые переехали в Финляндию в 1990-х годах. Ранее Сазонов также был гражданином России, сообщает Yle .

Семья Сазонова перебралась в Финляндию в ходе репатриации ингерманландцев. Он родился в стране и в 9 лет получил финское гражданство, отказавшись от российского.

В ходе выборов депутатов в совет города Лаппеенранта также избрали уроженца России Ивана Девяткина. Он активно выступает за открытие границы с Россией и является представителем Союза левых сил.

Ранее Девяткина исключили из списков Социал-демократической партии Финляндии, потому что он «однозначно не осудил» российскую спецоперацию на Украине.