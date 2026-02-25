Несколько суток назад в странах Балтии, на расстоянии порядка 100 километров от рубежей России, были дислоцированы британские танковые платформы «Челленджер 2» и американские «Абрамс» M1A2. Альянс НАТО организовал демонстративные бронетанковые учения, целью которых является оказание давления на российское руководство и визуализация собственной военной силы, об этом пишет АБН24 со ссылкой на Merkur.

В публикации немецких журналистов отмечается, что два государства, являющихся членами НАТО, обладающие ядерным оружием, переместили танковые подразделения к российским границам. Их действия можно расценить как провокацию, направленную в адрес президента РФ Владимира Путина.

Контингенты стран альянса были сконцентрированы вблизи России в рамках маневров «Зимний лагерь», проводимых на эстонской территории. Общее количество задействованного персонала составило 1250 человек, среди которых — военнослужащие британского Королевского танкового полка, постоянно размещенного в балтийском регионе.

Бронетанковые силы альянса заняли позиции в районе стратегически значимых объектов — Нарвского коридора и Сувалкского промежутка. Эксперты полагают, что в гипотетическом сценарии прямого конфликта между Россией и западными государствами именно эти направления станут одним из ключевых участков боевых действий. Дополнительной задачей учений стала отработка действий военнослужащих в сложных погодных условиях, характерных для региона: при экстремально низких температурах и ограниченной видимости.

«Развертывание этих танков так близко к российской территории двумя ядерными державами НАТО призвано послать сильный сигнал Москве», — считают немецкие журналисты.

