Меркель вспомнила, как Путин опоздал на встречу G8 из-за пива Radeberger

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, как Владимир Путин, президент России, пришел на встречу «Большой восьмерки» с опозданием из-за пива, сообщает «Царьград» .

В Германии продолжается обсуждение мемуаров экс-канцлера. На этот раз привлекло внимание воспоминание Меркель о том, как Путин задержался на встречу глав государств «Большой восьмерки» из-за своего любимого пива.

Экс-канцлер написала, что не хватало лишь одного человека — Владимира Путина. Все ждали, и ждать было очень неприятно. Особенно Меркель акцентировала внимание на том, что не выносит опоздания. На вид она старалась сохранять спокойствие и продолжала общаться с другими участниками, однако внутри у нее все кипело, поделилась бывший канцлер.

«Почему он это сделал? Кому он хотел что-то доказать? Или у него была реальная проблема?» — задавалась вопросами Меркель.

Когда российский лидер, опоздавший на 45 минут, наконец прибыл, она спросила его о причинах задержки.

«Это ваша вина, точнее, вина Radeberger», — ответил российский лидер.