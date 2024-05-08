Мэр Вильнюса: жители паникуют из-за комендантского часа в городе

Его впервые объявили в ночь со вторника на среду в двух крупных городах страны Вильнюсе и Каунасе на фоне учений НАТО. Это нужно было для тренировки комендантских подразделений.

«Было выпущено сообщение, что с 22.00 часов вводится комендантский час. Люди, конечно, увидели военных с орудием и не обладали всей информацией. Было много звонков в полицию, Всеобщий центр помощи, спрашивали, что происходит. На самом деле, был зафиксирован определенный момент паники», — сказал Бенкунскас.

Мэр добавил, что власти изначально собирались предупредить горожан по мобильной связи, но в эксперты Национального центра по управлению кризисами оказались против. Это, по их мнению, спровоцировало бы панику среди горожан.

«Было решение центра не поднимать панику. Мы видим, что решение было ошибочным, паника поднялась из-за того, что не было должного локального уведомления», — резюмировал он.