Мэр Петропавловска-Камчатского покинул свой пост

Михаил Брызгин ушел с должности мэра Петропавловска-Камчатского в связи с переходом на другую работу, об этом написал сам чиновник в своем Telegram-канале.

«Принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 19 сентября 2024 года в связи с переходом на другую должность», — сказано в сообщении.

Брызгин поблагодарил коллег и горожан за совместную работу.

Чиновник занимал эту должность 4,5 года, о его новом месте работы не сообщается.

Со слов Брызгина известно, что он остается в Петропавловске-Камчатском.