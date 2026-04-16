Мем о «Нарвской республике» вызвал тревогу в Эстонии

Шутка о создании «Нарвской Народной Республики», появившаяся в соцсетях весной 2026 года, вызвала резонанс в Эстонии и за ее пределами. Местные власти считают проект информационной атакой, сообщает Общественное Телевидение России .

Весной 2026 года в соцсетях появились сообщество «Нарвская Народная Республика» во «ВКонтакте» и одноименный Telegram-канал. Их авторы публиковали призывы к автономии уезда Ида-Вирумаа и «захвату» Нарвы, где около 85% жителей — русские. Проект сопровождался флагом, «гимном», шевронами и мемами.

Эстонские силовики сочли контент угрозой нацбезопасности. Издание Postimees вынесло тему на первые полосы, публикации появились и в европейских СМИ, включая Bild. В материалах утверждалось, что НАТО якобы не поможет Эстонии в случае кризиса.

Мэр Нарвы Катри Райк назвала происходящее «тотальной фейковой историей и полной чушью».

«Я отчитываю всех, кто раздул из этого шум, и говорю им: теперь у меня с этим проблема, а не у вас», — пожаловалась мэр.

Департамент полиции безопасности охарактеризовал «ННР» как «простую и дешевую» информационную атаку. Большинство жителей Нарвы воспринимают историю как абсурд, хотя часть старшего поколения ностальгирует по СССР.

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин допустил, что за пранком могут стоять жители, недовольные политикой Таллина.

«Этот мем среди западной элиты настолько перерос в некую серьезную опасность, что они просто за него зацепились», — констатировал эксперт.

По его мнению, история стала поводом для политических спекуляций, хотя реальной угрозы безопасности Эстонии не несет.

