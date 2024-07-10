Медведев: желание Киева начать переговоры и приостановить бои будет невыгодно РФ

«Наша страна на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях. Они просты — признание итогов СВО, зафиксированных в Конституции России, и отказ от приема б. Украины в Альянс», — напомнил он в своем Telegram-канале.

По его словам, если Киев внезапно примет такие условия, то РФ следует быть максимально осторожной. Переговоры могут быть для ВСУ временем для передышки, чтобы пополнить запасы солдат и вооружения. Кроме того, декларации об отказе от вступления в НАТО отдельно от всего ни к чему не приведут. А в стране может снова начаться майдан, который поставит более радикальное руководство.

Медведев подчеркнул, что в подобном случае у РФ появятся условия для переговоров, в том числе и по вопросу капитуляции. А оказывать помощь явным экстремистам Западу будет очень сложно. Еще США и союзникам придется признать, что сотни миллиардов налогов пошли прахом, и они принудят управляемый Киев к признанию итогов конфликта.

Как отметил зампред Совбеза РФ, в таком случае на Украине к власти могут прийти вполне умеренные политики.