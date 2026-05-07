Медведев заявил, что Германия взяла курс на реванш

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти Германии официально взяли курс на масштабный реванш и рассматривают Россию как основную угрозу. Об этом он написал в статье, опубликованной RT .

Дмитрий Медведев заявил, что заявления руководства ФРГ свидетельствуют о провозглашении России «основной угрозой безопасности и миру» и о намерении нанести ей «стратегическое поражение».

«Сегодня высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию „основной угрозой безопасности и миру“. В Берлине официально артикулирована задача нанесения России „стратегического поражения“. Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоенно призывают „показать русским, каково это — проиграть войну“», — сказал зампред Совбеза РФ.

В Германии, по его мнению, усиливается пропагандистская кампания и распространяются тезисы о возможном военном столкновении с Россией к 2029 году.

«В представленной Минобороны Борисом Писториусом в парламенте 22 апреля 2026 года первой в истории страны военной стратегии Германии под названием „Ответственность за Европу“ в качестве фундаментальной угрозы „основанному на правилах миропорядку“ обозначена Российская Федерация. Москва, мол, стремится ослабить единство альянса и нарушить прочность трансатлантических связей для расширения своего влияния. В этой связи попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию — лишь возрастать. Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным», — отметил Медведев.

