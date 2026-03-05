Медведев: у НАТО «поехала крыша» из-за ситуации на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что у НАТО «поехала крыша» на фоне ситуации на Ближнем Востоке и обсуждения помощи США, сообщает РИА Новости .

«У НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке. Потом дегенераты из Альянса во главе с сервильным сыночком Трампа Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США», — заявил Медведев.

Речь идет о заявлении генсека НАТО Марка Рютте о том, что Североатлантический альянс готовится применить пятую статью о коллективной обороне в связи с военной операции США против Ирана.

Жертвами американских атак стали уже около 1000 человек, в том числе в первый день операции под удар попала школа для девочек. Иран в ответ наносит поражение военным объектам США на Ближнем Востоке. Операция длится с 28 февраля.

Сколько продлится американо-израильская операция против главного ближневосточного оппонента и что может сыграть за Иран

