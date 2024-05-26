Медведев: страны должны понимать, чем грозит удар США по целям в РФ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что удар американских вооруженных сил по позициям российской армии будет началом мировой войны, это должны понимать все страны, сообщает радио Sputnik.

Медведев прокомментировал высказывание главы польского МИД Радослава Сикорского, о том, что что США пригрозили уничтожить позиции РФ на Украине, если та будет использовать ядерное оружие. Зампред российского Совбеза добавил, что министр Польши решил «напугать своих же хозяев».

«Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил, что стране небезразличная судьба нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского — его необходимо судить.