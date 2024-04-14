США пытаются держать баланс и проявлять сдержанность в ходе всех событий на Ближнем Востоке, сообщает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность», — сообщил Медведев.

Зампред отметил, что перспективы Джо Байден на выборах ухудшают убийства, произошедшие в Газе, а военные действия между Израилем и Ираном вносят неопределенность.

Однако для США безразлична гибель людей в России. Они считают, что чем больше смертей, тем лучше.