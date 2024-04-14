Медведев: США пытаются держать баланс событиями на Ближнем Востоке
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США пытаются держать баланс и проявлять сдержанность в ходе всех событий на Ближнем Востоке, сообщает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность», — сообщил Медведев.
Зампред отметил, что перспективы Джо Байден на выборах ухудшают убийства, произошедшие в Газе, а военные действия между Израилем и Ираном вносят неопределенность.
Однако для США безразлична гибель людей в России. Они считают, что чем больше смертей, тем лучше.