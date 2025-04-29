Медведев: США и Британия готовили третью мировую войну против СССР летом 1945-го
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США и Великобритания планировали нападение на советские войска в Восточной Европе летом 1945 года, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на на марафоне «Знание.Первые». По его словам, в июле Вашингтон и Лондон планировали начать третью мировую войну против СССР, сообщает ТАСС.
Медведев заявил, что планы американцев и британцев о нападении на Красную армию «вскрылись значительно позже».
«Попытки назвать черное белым хорошо известны. Что не скажешь, кстати, о намерениях Лондона и Вашингтона напасть на Красную армию уже летом 1945 года», — сказал политик.
По его словам, когда еще шла война против фашистской Германии, по указанию премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля стали разрабатывать операцию под кодовым названием «Немыслимая», цель которой — силовое вытеснение советских военных из Польши и Восточной Германии.
Зампред Совета Безопасности добавил, что тогда же обозначили дату возможного американо-британского нападения на Восточную Европу, в то время контролируемую Советским Союзом — 1 июля 1945 года.
От проведения этой операции решили отказаться, поскольку британские военные признали, что Красная армия имеет ощутимое превосходство в личном составе и вооружении.
«Отсюда вывод: наших противников останавливает только военная мощь», — подытожил Дмитрий Медведев.