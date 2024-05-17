Медведев: санитарная зона может пройти по территории Польши

Россия может приблизить санитарную зону на Украине к польским границам или расширить ее на территорию самой Польши в случае отправки Киеву дальнобойных ракет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram .

«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», — указал он.

Поставленные ВСУ Западом ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, по словам Медведева, имеют дальность полета около 550 километров.

Заместитель председателя Совбеза призвал союзников Украины «хорошо рассчитывать дальность» ударов вооружения, поставляемого киевским боевикам.