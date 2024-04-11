Медведев расшифровал последнее заявление Байдена об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расшифровал заявление президента США Джо Байдена, в котором тот рассказал, когда закончится конфликт на Украине. Политик назвал слова американского лидера абсолютным злом.

Байден заявил, что украинский конфликт закончится после того, как конгресс США одобрит выделение Киеву новой помощи. Зампред СБ РФ вспомнил про деменцию американского президента, интересы ВПК страны, войну демократов с консерваторами.

«Но скажу о другом. Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: „Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей“» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также он вспомнил слова из откровений апостола Ионна Богослова, в которых всадник Апокалипсиса приходит на Землю. По словам Медведева, чем скорее этот всадник заберет с собой Байдена, тем лучше будет для всего мира.

Ранее зампред СБ РФ предложил давать премии за уничтожение солдат НАТО, если они придут на Украину. Медведев считает, что отношение к ним должно быть, как к карателям СС.