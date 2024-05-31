Медведев прокомментировал согласие на удары Украины по РФ из европейского оружия

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что одобрение Западом украинских ударов по территории России из предоставленного оружия повышенной дальности направляет противостояние по самому плохому сценарию.

Он отметил, что западные страны, поддержавшие такое решение, должны ясно осознавать, что их военная техника и специалисты, используемые для агрессии против РФ, будут уничтожены как на Украине, так и в иных странах, если оттуда будут нанесены удары по российской территории.

«Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не „военная помощь“, а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что альянсу придется определиться с квалификацией последствий возможных российских «ударов возмездия», нанесенных по технике, объектам и живой силе ряда стран блока, в рамках ст. 4 и 5 Вашингтонского договора.

Он предположил, что в НАТО хотят сослаться на якобы суверенные решения отдельных участников блока по поддержке Украины, а основания для применения правила Договора 1949 года о коллективной самообороне пока отсутствуют.

Медведев назвал серьезной эскалацией конфликта подобную «индивидуальная помощь», поступающую киевскому режиму от стран НАТО для борьбы с Россией. Он пообещал ответ такой разрушительной силы, что альянсу не удастся увернуться от вовлечения в конфликт.

Зампред Совбеза РФ заявил: жизнь гораздо страшнее легкомысленных рассуждений руководства НАТО о том, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие. Он напомнил, что несколько лет назад в альянсе ошибочно считали, что РФ не вступит в открытый военный конфликт с «бандеровским режимом», чтобы не ссориться с Западом.

«С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России (Владимир Путин — ред.), в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что это вовсе не ядерный блеф, а текущий военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Его эскалацию подстегивает постоянное увеличение мощности оружия НАТО, которое применяет Украина. Поэтому нельзя исключить переход противостояния в его последнюю стадию.