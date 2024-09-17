Медведев призвал создать открытую базу данных врагов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в РФ необходимо создать открытую общественную базу врагов с указанием их персональных данных.

Он отметил, что сейчас некоторые агрессивно настроенные представители стран НАТО призывают разрешить Украине удары западным оружием вглубь России. При этом Медведев добавил, что как таковых ограничений на эти действия уже нет. По его словам, необходимо тщательно готовится к отражению ударов.

Медведев считает, что следует помнить «преступные позывы» отдельных представителей Запада и «готовиться к возмездию», которое настигнет их в будущем.

Политик привел примеры, когда «месть носила отложенный характер». В частности, он напомнил об «актах возмездия» СССР и нынешней РФ, которые были приняты в отношении некоторых предателей и террористов.

«Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими нужно. И крайне важно», — добавил Медведев.

В этих целях он предложил создать открытую общественную базу врагов, в которой указывались бы их персональные данные.

По мнению Медведева, расплата, в частности, ждет и всех тех, кто призывал убивать мирных граждан в Курской области.