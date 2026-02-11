Медведев предложил разделить программу ЕР на две части

Председатель «Единой России» (ЕР), заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Народная программа партии будет структурирована в две основные части, пишет РИА Новости .

Медведев пояснил, что документ, представляемый партией в ходе избирательной кампании, обычно носит название предвыборной программы. Тем не менее, стратегическое планирование работы «Единой России» обязано выходить за рамки пятилетнего цикла и охватывать более долгосрочную перспективу.

«Родилась идея, подчеркиваю, ее можно сегодня обсудить, сам программный документ разделить на две составляющих. Первая — это набор идеологий, идеологем, ценностей, которых придерживается „Единая Россия“ и которые, естественно, не могут меняться от выборов к выборам», — сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы «Единой России».

Также, как отметил лидер партии, необходимо сформировать программный документ, который отражал бы деятельность «Единой России» по всем ключевым для общества вопросам.

По словам Медведева, речь, безусловно, должна идти о таких сферах, как образование, медицина, научные исследования, культура и о самой важной теме в текущем моменте — о специальной военной операции. Он отметил, что подобный документ также необходимо совместно разработать и представить гражданам.

