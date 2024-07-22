Медведев пожелал здоровья вышедшему из президентской гонки Байдену

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Медведев лаконично отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал действующему президенту США Джо Байдену здоровья. Таким образом он прокомментировал выход американского лидера из президентской гонки, сообщает «Царьград» .

О снятии Байдена с выборов стало известно 21 июля. Хозяин Белого дома считает, что его место достойна занять Камала Харрис.

Медведев тремя предложениями отреагировал на решение Байдена не претендовать на второй срок.

«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал политик в своем Telegram-канале.

Источники из окружения лидера США утверждают, что выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем. При этом неделю назад Байден отправился на самоизоляцию из-за COVID-19.