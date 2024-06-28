Медведев пожелал НАТО и Еврокомиссии максимальных провалов и чудовищных проблем

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о представителях НАТО и Еврокомиссии. Он пожелал новому генсеку НАТО Марку Рютте, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас «максимальных провалов и чудовищных проблем».

«Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть — в переводе с дипломатического — максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!» — написал Медведев в Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза РФ, новые и старые руководители один краше другого. Рютте он назвал «специфическим парнем», который превратился в заядлого русофоба и сторонника жестких санкций в отношении России.

Фон дер Ляйен Медведев окрестил «недоброй бельгийско-немецкой политической бабкой» и напомнил, как в период пандемии она продавала вакцины Pfizer по завышенной стоимости. По его словам, мужчины Еврокомиссии ее явно опасаются.

Что касается премьер-министра Эстонии Каллас, которую назначили на должность главы дипломатии Евросоюза, по мнению Медведева, в ней есть две черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Он напомнил, как ее супруг Арво Халлик активно сотрудничал с российскими компаниями.

«А вообще, говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее», — заключил Медведев.