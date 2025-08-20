Медведев отверг идею НАТО о военном присутствии на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил категорическое несогласие с обсуждаемыми на Западе планами размещения военных сил на Украине. По его словам, Россия не рассматривает силы НАТО как миротворческие и не примет такую форму «гарантий безопасности» для Киева, об этом он написал в соцсети Х.

«Безмозглый галльский петух никак не успокоится с идеей отправки войск на „Украину“. Сказано же: не могут быть миротворцами войска стран НАТО. Россия не примет такой „гарантии безопасности“», — написал Медведев в соцсети X.

Медведев опубликовал соответствующие заявления после того, как президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью французским телеканалам высказал мнение о том, что Россия представляет угрозу для европейской безопасности и действует как дестабилизирующий фактор в регионе.

Российское внешнеполитическое ведомство ранее выразило категорическое неприятие любых вариантов присутствия войск Североатлантического альянса на украинской территории. По мнению МИД России, подобные действия могут привести к серьезному обострению ситуации. Дипломаты также отметили, что высказывания представителей Великобритании и других европейских стран о потенциальном размещении контингента НАТО в Украине подталкивают к продолжению конфликта.