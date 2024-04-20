Медведев об американской помощи Киеву: Россия победит
Медведев: победе России не помешает помощь Вашингтона Киеву
Россия победит в противостоянии я украинскими неонацистами, несмотря на очередной финансовый транш США Украине, написал глава заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев назвал «помощь» банде неонацистов Украине вполне ожидаемой и это продолжит «гражданскую войну разделённого народа».
«Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами», указал заместитель председателя Совбеза.
Ранее в Палате представителей Конгресса одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине, Тайваню и Израилю.