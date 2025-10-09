Медведев о поездке в КНДР: враги напрягаются

сегодня в 04:13

Медведев прибыл в Пхеньян для участия в партийных торжествах

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян для участия в праздновании 80-летия Трудовой партии Кореи, сообщает ТАСС .

В своем канале в мессенджере МАХ он сопроводил видео с прилета комментарием: «Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются».

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым посетила КНДР по приглашению центрального комитета ТПК — правящей партии, которую с 2012 года возглавляет Ким Чен Ын.

7 октября северокорейский лидер поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув дружественный характер отношений и намерение развивать двустороннее сотрудничество.