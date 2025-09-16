Медведев назвал «военным» бюджет на 2026 год

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал «военным» федеральный бюджет на 2026 год. Он обратил внимание, что задача по сбалансированности казны не должна мешать целям по государственному развитию, сообщает РИА Новости .

«Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — сказал политик.

Дмитрий Медведев заявил об этом во время встречи с фракцией «Единой России» в Госдуме. Зампред Совбеза также является председателем партии.

Политик добавил, что на выборах в 2025 году победили 830 бойцов специальной военной операции, которые выдвигались от «Единой России». В будущем году участники СВО будут представлены на выборах еще шире, уверен Медведев.