Медведев назвал совместимыми цели СВО и наццели развития

сегодня в 21:33

Достижение задач специальной военной операции и национальных приоритетов развития России, по мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, вполне осуществимо одновременно, пишет РИА Новости .

Во время заседания программной комиссии Медведев выделил приоритетные области, в которых партия «Единая Россия» планирует добиваться увеличения бюджетного финансирования.

«Совершенно очевидно, что нам нужно решить все задачи. Какие это задачи, тоже понятно. Это финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО, ну, и достижение национальных целей развития нашей страны», — сказал Медведев.

Медведев подчеркнул, что все цели могут быть достигнуты одновременно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.