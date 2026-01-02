Медведев: Финляндии предстоит заплатить за собственную русофобию

сегодня в 16:40

Финляндии предстоит заплатить за собственную русофобию. Отношения между Хельсинки и Москвой изменились, рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в соцсети Х обращение на Новый год главы европейской страны Александера Стубба, сообщает ТАСС .

Лидер Финляндии заявил, что отношения его страны с РФ изменились навсегда. Медведев с этим выражением согласен.

«Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою мерзкую русофобию», — заявил зампред Совбеза РФ.

Медведев добавил, что Хельсинки «уже платит». Стубб делает заявления, а жителям Финляндии приходится платить по счетам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.