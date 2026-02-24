Медведев допустил удар по странам-поставщикам ядерного оружия Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможном ударе по странам, которые передадут Украине ядерное оружие, сообщает RT .

Он прокомментировал сообщения о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что такой шаг станет «симметричным ответом», на который Россия имеет право. По его оценке, речь идет о «прямой передаче ядерного оружия воюющей стране».

Ранее в СВР сообщили, что Лондон и Париж рассматривают возможность вооружить Киев ядерным оружием под предлогом его якобы собственной разработки. На эту информацию уже отреагировали представители Кремля и Совета Федерации.

