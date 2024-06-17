Медведев: членам БРИКС надо обмениваться опытом по технологическому суверенитету

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия и страны-партнеры должны наладить обмен опытом в формировании технологического суверенитета, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» .

«Важно укреплять взаимодействие на международных площадках в таких областях, как цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта», — отметил Медведев.

Замглавы Совбеза России выступил на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир». Его проводят во Владивостоке в формате «БРИКС и страны-партнеры».

По словам Медведева, западные страны стремятся в данных сферах подавить конкуренцию и установить монополию на применение тех передовых технологий, которые экономически выгодны.