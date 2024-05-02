Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе было спланированной акцией устрашения. Ее разработали власти страны во главе с и. о. главы государства Александром Турчиновым.

Он уточнил, что Турчинов за 10 дней до трагедии провел совещание по подготовке данного массового убийства.

«В обсуждении принимали участие (бывшие — ред.) глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий», — сказал Медведчук в интервью ТАСС.

По его словам, еще к консультациям по операции в Одессе привлекли и действовавшего тогда главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

Руководитель движения «Другая Украина» отметил, что, по плану, дату операции назначили на 2 мая, когда в городе должен был пройти футбольный матч. Таким образом, им удалось объяснить наличие большого числа фанатов и 500 радикалов «Правого сектора»*. Доставку исполнителей акции устрашения обеспечивали Арсен Аваков, Андрей Парубий, Игорь Коломойский и его подручный Игорь Палица.

Трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла 10 лет назад, 2 мая 2014 года. Тогда заживо сожгли пророссийски настроенных горожан. Погибли 48 человек. Виновные в преступлении все еще не наказаны. Запад не заинтересовался данной трагедией.

*Запрещен в РФ.