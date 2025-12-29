Мединский, Силуанов и Мурашко раскрыли свои планы на утро после новогодней ночи

В то время как страна готовится к затяжным новогодним каникулам, ключевые российские политики и главы ведомств, по их словам, намерены отказаться от пассивного отдыха. О своих планах на утро 1 января 2026 года они рассказали журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву, пишет Life.ru .

Министр финансов Антон Силуанов признался, что даже в праздники не сможет полностью оставить дела и планирует взять часть рабочих задач на дом. Вместе с тем он пообещал совместить интеллектуальный труд со спортивными нагрузками.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подтвердил верность принципам активного образа жизни. Глава Минздрава призвал россиян делать выбор в пользу спорта, а не алкоголя, подавая личный пример бодрого начала года.

Помощник президента России Владимир Мединский, в свою очередь, остался верен семейным традициям. По словам политика, для него неизменным атрибутом праздника остается круг близких людей.

«Всегда с семьей, всегда в Москве, всегда на даче», — подчеркнул он.

Особый график ожидает и руководителей приграничных территорий. Для главы Крыма Сергея Аксенова и его коллег из других приграничных регионов 1 января станет полноценным рабочим днем из-за необходимости оперативного контроля ситуации и обеспечения безопасности граждан.