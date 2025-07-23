Мединский: Москва предложила Киеву короткие перемирия по 24-48 часов

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов, сообщает РИА Новости .

«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — отметил он.

Переговоры с полным составом делегаций обеих стран начались в 20:38 по московскому времени и продлились около 40 минут. Третий раунд проходил в закрытом формате для журналистов. Стороны обменялись мнениями и не планируют повторно встречаться 23 июля.

Во время переговоров делегации России и Украины сидели за П-образным столом. Справа находились российские переговорщики, а слева — представители киевского режима. Диалог стороны вели на русском языке.