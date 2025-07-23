Мединский: изложенные в меморандумах позиции РФ и Украины далеки друг от друга

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров договорились продолжить контакты. По его словам, при этом изложенные в меморандумах позиции двух стран далеки друг от друга, пишет РБК .

Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Переговоры с полным составом делегаций обеих стран начались в 20:38 по московскому времени. Третий раунд проходил в закрытом формате для журналистов. Стороны обменялись мнениями и не планируют повторно встречаться 23 июля в рамках третьего раунда переговоров.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом возобновились по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае он предложил Украине встретиться с российскими переговорщиками в Стамбуле 15 числа и продолжить ту работу, которая была прервана Киевом весной 2022 года. В итоге первый раунд переговоров состоялся 16 мая, а второй — 2 июня.