Матвиенко высказалась об укрупнении российских регионов
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в стране есть группа регионов, нуждающихся в укрупнении, при этом к данной идее следует подходить продуманно, сообщает РИА Новости.
«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день тема укрупнения регионов в политической плоскости пока не стоит, однако на экспертном уровне обсуждается постоянно.
По мнению спикера Совфеда, укрупнение российских регионов не являются самоцелью, поэтому подобные решение необходимо принимать только после экономического и научного обоснования.
Матвиенко добавила, что при низкой численности населения регион становится экономически неэффективен.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Валентине Матвиенко за особые трудовые заслуги перед государством и народом.