Матвиенко высказалась об укрупнении российских регионов

Матвиенко: в России есть группа регионов, нуждающихся в укрупнении

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в стране есть группа регионов, нуждающихся в укрупнении, при этом к данной идее следует подходить продуманно, сообщает РИА Новости .

«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день тема укрупнения регионов в политической плоскости пока не стоит, однако на экспертном уровне обсуждается постоянно.

По мнению спикера Совфеда, укрупнение российских регионов не являются самоцелью, поэтому подобные решение необходимо принимать только после экономического и научного обоснования.

Матвиенко добавила, что при низкой численности населения регион становится экономически неэффективен.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Валентине Матвиенко за особые трудовые заслуги перед государством и народом.