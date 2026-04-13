Масштабные митинги в преддверии парламентских выборов начались в Армении

Жители Армении вышли маршем по стране в преддверии парламентских выборов, а оппозиция объявила о консолидации сил, сообщает Baza .

Масштабный митинг прошел на выходных в Ереване. В нем приняли участие 40 тыс. человек. Митингующие выступили в поддержку партии «Сильная Армения» и политического альянса оппозиции. С людьми по видеосвязи общался лидер движения, кандидат на пост премьер-министра Самвел Карапетян, который находится под следствием по обвинению в в призывах к захвату власти. Оппозиция называет возбуждение уголовного дела в отношении политика попыткой силового давления.

Карапетян выступил за прекращение религиозного раскола, восстановление отношений с Россией и экономические преобразования. Конфликт правящей власти с Армянской апостольской церковью (ААЦ) остается одной из главных причин политического неспокойства в Армении.

Еще на выходных состоялся митинг в поддержку ААЦ и Католикоса Гарегина II, который тоже находится под следствием. Сам он обвиняет власти страны в терроре и желании подчинить ААЦ.

Кроме того, на митинги вышла молодежь. Их к этому подтолкнули скандалы, спровоцированные религиозным конфликтом. Так, в конце марта во время богослужения в ереванской церкви Святой Анны охрана премьер-министра Никола Пашиняна вступила в конфликт с прихожанами. Врезультате был избит и задержан 18-летний школьник Давид Минасян. Он все еще арестован, несмотря на проблемы со здоровьем.

Парламентские выборы в Армении состоятся в июне 2026 года.

Ранее митинг в защиту Армянской апостольской церкви прошел возле посольства Армении в Москве. В ходе него митингующие сожгли портрет Никола Пашиняна.

