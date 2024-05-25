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Маск: SpaceX тратит много ресурсов на борьбу с попытками РФ заглушить Starlink

Американская компания SpaceX тратит значительные объемы средств на противодействие попыткам российских военных заглушить на Украине сети Starlink, заявил основатель компании Илон Маск, пишет ТАСС .

В соцсети X он обсуждал статью газеты The New York Times, в которой говорилось об использовании Россией средств РЭБ на Украине.

«SpaceX тратит значительные ресурсы для противодействия усилиям России по созданию помех. Это серьезная проблема», — написал Маск.

Starlink, по словам бизнесмена, остался единственным средством коммуникации на Украине, которое ВС РФ пока не смогли полностью заглушить. NYT ранее сообщила, что ВС РФ якобы блокируют коммуникацию в ВСУ посредством радиоэлектронной борьбы против Starlink.