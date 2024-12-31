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Маск после выборов в США поселился в арендованном у Трампа коттедже

Предприниматель Илон Маск после президентских выборов в США проживает в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, стоимость проживания в коттедже составляет 2 тыс. долларов за ночь.

Отмечается, что таким образом Маск может быстрее попасть к Трампу.

В публикации также указывается, что Маск имеет большое влияение, он является ключевым советником по политическим вопросам и кадрам.

Ранее генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, что будущий американский лидер Дональд Трамп четко дал понять, что их тандем с предпринимателем Илоном Маском тверд и нерушим, а любые попытки его расколоть обречены на провал.