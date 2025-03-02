Маск обвинил Зеленского в обжорстве на фоне смерти солдат

Американский предприниматель и американский функционер Илон Маск обвинил глав государств ЕС и Владимира Зеленского в организации приемов с обильными застольями во время гибели солдат на фронте.

«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Эти слова написаны под картинкой с шахматной партией, где не осталось фигур, кроме пиршествующих королей и дам.

Маск ранее опубликовал картинку с трамваем, который давит людей, но путях под приказу Зеленского.