Маск обвинил Зеленского в обжорстве на фоне смерти солдат
Американский предприниматель и американский функционер Илон Маск обвинил глав государств ЕС и Владимира Зеленского в организации приемов с обильными застольями во время гибели солдат на фронте.
«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — написал Маск на своей странице в социальной сети X.
Эти слова написаны под картинкой с шахматной партией, где не осталось фигур, кроме пиршествующих королей и дам.
Маск ранее опубликовал картинку с трамваем, который давит людей, но путях под приказу Зеленского.