Марко Рубио: США не причастны к вторжению в воды Кубы

В кубинских территориальных водах произошел вооруженный конфликт между береговой охраной острова и частным судном под звездно-полосатым флагом. В результате столкновения погибли четыре человека, шестеро были ранены. Вашингтон не рассматривает случившееся как что-то серьезное, но пообещал разобраться в обстоятельствах. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг причастность своей страны к случившемуся, сообщает Общественное Телевидение России .

Рубио охарактеризовал инцидент как «чрезвычайно неординарное событие». Он подчеркнул, что подобные перестрелки в открытых водах случаются не каждый день. Рубио заверил, что как только будет собрана дополнительная информация, она будет доложена президенту Дональду Трампу.

Позднее издание The New York Times, ссылаясь на американского официального представителя, сообщило, что судно не принадлежало ВМС или Береговой охране США. Оно было частным и входило в группу кораблей, занимавшихся эвакуацией родственников с Кубы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя происшествие, отметил, что администрация не считает его чем-то серьезным. Он выразил надежду, что ситуация не так плоха, как может показаться на первый взгляд.

Член Конгресса Карлос Хименес и генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер потребовали тщательного расследования инцидента в кубинских водах. Хименес убежден, что администрация обязана выяснить, были ли среди жертв граждане США.

