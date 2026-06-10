Мария Захарова обвинила Евросоюз во вмешательстве в выборы в Армении. По ее словам, Брюссель ради нужного результата проигнорировал демократические принципы, сообщает газета «Известия» .

Официальный представитель МИД России выступила на брифинге 10 июня. Она заявила, что представители Евросоюза участвовали в политической повестке вокруг выборов, пытались влиять на голосование и выделяли деньги на поддержку Еревана.

Захарова добавила, что в армянском обществе сохраняется запрос на развитие отношений с Россией. Она также раскритиковала политику ЕС в отношении стран, которые претендуют на более тесную интеграцию с объединением.

Партия «Гражданский договор» премьера Армении Никола Пашиняна 8 июня набрала 49,81% голосов. Блок «Сильная Армения» получил 23,29%, явка составила 58,97%. Окончательные итоги объявят 14 июня.

Дмитрий Песков 9 июня заявил, что Москва ждет официального заключения по итогам выборов. Самвел Карапетян сообщил «Известиям» о возможных фальсификациях, давлении на оппозицию и арестах около 700 однопартийцев; 80 из них, по его словам, отправили в тюрьму.

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