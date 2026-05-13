Бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что российская ракета «Сармат» способна остудить настроенных на войну лидеров США и Великобритании, сообщает RT .

«Ракета „Сармат“ способна лететь через Южный полюс и пройти в южную часть США, гораздо более уязвимую, и это говорит о том, что от такого у США защиты нет… Это призвано умерить пыл лидеров, настроенных на войну», — отметил он.

По словам Малуфа, у Лондона нет сопоставимых систем, и страна не сможет защититься от такого комплекса.

«Великобритания беспрерывно стремится втянуть Европу в войну с Россией, продолжается это уже почти 300 лет, эта избитая тактика порядком поднадоела, и пора положить ей конец», — приводит его слова Telegram-канал RT.

12 мая президенту России Владимиру Путину доложили об успешном пуске «Сармата». Глава государства назвал его самым мощным ракетным комплексом в мире.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин также рассказал RT об особенностях ракеты.

