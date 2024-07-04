Малофеев вспомнил, как его не взяли на госслужбу из-за подписи против Ельцина

Учредитель «Царьграда» Малофеев заявил, что выступил против Ельцина в 1993 году

Бизнесмен, меценат и учредитель «Царьграда» Вячеслав Малофеев рассказал, что в 1993 году выступил против госпереворота и оставил подпись действий против первого президента России Бориса Ельцина. Из-за этого ему позже отказали в устройстве на госслужбу, сообщает «Царьград» .

В 1993 году Малофеев подписал документ против госпереворота — воззвание было опубликовано в «Правде». После этого мужчину сочли «неблагонадежным», хотя он имел престижное образование и иностранные стажировки, говорится в статье.

По прошествии двух лет Малофееву предложили работу государственным служащим. Тем не менее, спустя пару дней ему перезвонили и объяснили, что не смогут взять на службу.

«К себе взять не могу, твоя подпись стоит под воззванием к Ельцину, напечатанным в «Правде». Извини, не получится у нас», — вспомнил разговор Малофеев.

Однако, по словам мецената, тот отказ пошел ему на пользу — в результате этого Малофеев решил заняться бизнесом.