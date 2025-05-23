Максим Коркин прокомментировал ход предварительного голосования «Единой России»

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы. Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая, передает пресс-служба партии.

Парламентарий отметил, что в разных муниципалитетах процесс организован с учетом местных особенностей. Если в Балашихе, Дмитровскомокруге, Подольске, Шатуре и Электростали голосование проходит в общем формате, то в Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах применяется система выборщиков из числа членов партии.

«Какой бы формат ни использовался, суть процесса остаётся неизменной. Речь идёт не просто о партийной процедуре, а о реальном механизме, позволяющем каждому активному гражданину повлиять на то, кто будет представлять его интересы в органах власти. Это особенно важно, ведь именно от решений будущих депутатов зависит развитие территорий. Выбирая кандидатов сегодня, жители закладывают основу для тех программ и проектов, которые будут определять жизнь их городов и посёлков в ближайшие годы», — резюмировал Максим Коркин.

Депутат добавил, что голосование позволяет выдвинуть на первый план вопросы долгосрочного развития и найти тех, кто сможет эффективно решать проблемы на местах.

«Осознавая эту ответственность, партия «Единая Россия» создала особые условия для подготовки будущих народных избранников. Все участники предварительного голосования в Подмосковье получают уникальный шанс — обучение в проекте «ПолитСтарт», где опытные наставники помогают освоить азы политической деятельности», —поделился Коркин.

При этом сделать свой выбор стало как никогда просто. Современные технологии позволяют выразить свою позицию, не выходя из дома — через удобный онлайн-портал, доступный в любое время. Победители этого голосования получат возможность баллотироваться от партии на выборах в местные советы.

«Особое значение в современных условиях приобретает участие в этом процессе военнослужащих — настоящих героев нашего времени. Тех, кто знает не понаслышке о потребностях защитников Отечества и их семей. Их избрание в органы власти позволит принимать решения, которые улучшат жизнь тех, кто стоит на страже безопасности страны», — рассказал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.